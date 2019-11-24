Показали, как украинские танкисты учатся атаковать врага

Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил танкисты и артиллерийский резерв провели учения.

Поле боя покрыли дымовой завесой, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"На боевых машинах военнослужащие отработали выход в район ожидания, где взяли в подчинение противотанковый артиллерийский резерв. После этого совместно осуществили выход в район расположения противника для нанесения ему огневого поражения", - говорится в сообщении.

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С помощью дымовой завесы танкисты прикрывали передвижения по полю боя.

"Для поддержания надлежащего уровня боевой готовности резервов, подобные учебные мероприятия продолжаются во всех воинских частях Объединенных сил", - подчеркнули в штабе.

На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области завершились очередные учения подразделений зенитных ракетных войск Воздушных cил Вооруженных сил Украины с боевыми стрельбами.