Показали, как украинские десантники "уничтожали" противника с моря

Акватория и украинское побережье Азовского моря остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения ОС на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на "горячих" участках фронта, готовятся и к другим сценариям для Приазовья, сообщает пресс-служба ООС.

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"По легенде плановых учений, наш противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и при данной авиации" уничтожал "первую волну морского десанта противника. Тем самым исключая высадку его второго эшелона", - говорится в сообщении.

На одном из участков фронта украинские военные заняли новые позиции. Бойцы успешно отбили атаку россиян.