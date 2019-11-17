Показали фото ликвидированного на Донбассе боевика

Боевика Олега Головнева ликвидировали 12 ноября. Фото: Facebook

На Донбассе 12 ноября ликвидировали 46-летнего боевика Олега Головнева с позывным "Терентий".

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц в Telegram.

"12.11.19 Головнев "Терентий" Олег сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Все будет Украина и победа за нами!" - говорится в сообщении.

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Данные о Головневе есть в базе "Миротворца".

"26.01.2015 он был ранен в ходе боя в районе н.п. Никишино. Получил осколочное ранение грудной клетки справа. Огнестрельное пулевое сквозное ранение мягких тканей левого коленного сустава", - говорится в материале.

С 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 28 человек. 12 из них - ликвидированы.