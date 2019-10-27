Показали фильм о визите Зеленского в Золотое-4

Зеленский побывал в Золотом. Фото: ОП

Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал 20-ти минутный фильм о двухдневном визите главы государства в Золотое.

Президент Украины Владимир Зеленский провел два дня в Золотом на Луганщине. Несмотря на реальную опасность для жизни, украинцы здесь добросовестно продолжают выполнять свою работу, сообщает Офис президента.

Общаясь с главой государства, они рассказали о своих проблемах и страхах, о том, что надеются на мир и хотят лучшего будущего для своих детей в свободной и независимой Украине.

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Раньше, Владимир Зеленский в Донбассе поспорил с украинскими военными и заявил, что ему все равно с кем подписывать перемирие.