Показали двух ликвидированных террористов

На Донбассе ликвидировали 2 террористов. Их фото опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан - "Штирлиц".
12 июня был уничтожен боевик Дмитрий - "Чех". Участвовал в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".
На следующий день уничтожили террориста Александра Комаревцева - "Комара".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пограничники задержали казака "войска Донского"
6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения.
Наших защитников противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС.
Комментарии