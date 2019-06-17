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понедельник, 17 июня 2019 17:42

Показали двух ликвидированных террористов

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На Донбассе ликвидировали 2 террористов. Их фото опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан - "Штирлиц".

12 июня был уничтожен боевик Дмитрий - "Чех". Участвовал в боях за Донецкий аэропорт в составе незаконного вооруженного формирования "Восток".

Автор: Facebook
  Ликвидировали 2-х террористов
Ликвидировали 2-х террористов

На следующий день уничтожили террориста Александра Комаревцева - "Комара".

Автор: Facebook
  Ликвидировали 2-х террористов
Ликвидировали 2-х террористов

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6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения.

Наших защитников противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС.

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