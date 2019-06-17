Без потерь - что произошло за прошлые сутки на фронте

Наших защитников противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Фото: Цензор.НЕТ

16 июня вооруженные формирования Российской Федерации 30 раз нарушили режим прекращения огня. Дважды - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. За минувшие сутки два украинских защитника получили ранения.

Наших защитников противник обстреливал из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-служба штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил: шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза окраины населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов; три раза вблизи Павлополя - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов; Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов; два раза окраины Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; Богдановку - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия; в районе Опытного - из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета; дважды Широкино - с 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Новогнатовка - со станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 7 раз: дважды Южное - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; два раза Крымское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов позиций украинских защитников: вблизи населенного пункта Широкино - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; Лебединский - с противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов; окраины Талаковка - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пищевик - из крупнокалиберных пулеметов; Водяное - из автоматических гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил: окраины Южного - с ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; Новотошковское - из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала суток 16 июня боевики незаконных вооруженных группировок обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. В связи с обстрелами ранен один военный ВСУ.