Показали двоих боевиков, которые пополнили "200-й батальон"

В оккупированном пророссийскими наемниками-террористами 30 сентября умер Евгений Коновалов.

Работал боевиком незаконного вооруженного формирования ЛНР. О его смерти сообщил украинский блогер Necro Mancer в Twitter.

"С 2016 принимал участие в боевых действиях против Украины. Популяризировал и участвовал в попытках легализации террористической организации ЛНР. Был руководитель продюсерского центра" Семья "ЛНР", - отмечается в сообщении базы сайта "Миротворец".

Фото: twitter

26 сентября в России умер Денис Афанасьев, прозвище Убивец.

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В 2014 году мужчина трижды приезжал с российского Магнитогорская на Донбасс воевать за боевиков бандформирования "Степь". Отмечается, что именно после поездок на оккупированную территорию Украины - у него ухудшилось здоровье.

На Донбассе в районе Коминтернова 27 сентября ликвидировали боевика Олега Сокуренко, прозвище Скиф. Он был наемником в 9 ошпмп террористической группировки ДНР.