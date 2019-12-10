Погибший Дмитрий Каплунов был свидетелем по делам Майдана

Дмитрия Каплунова российские гибридные войска убили на Донбассе. Фото: Главком

Погибший на Донбассе сотрудник Центра специальных операций СБУ, полковник Дмитрий Каплунов был одним из тайных свидетелей по делу Майдана.

Мог свидетельствовать против бывших бойцов "Беркута", которые били активистов Евромайдана 20 февраля 2014-го года, пишет УНН.

"Среди допрошенных свидетелей, которые допрашивались по ходатайству представителя потерпевшего, нами был допрошен свидетель, который был залегендирована под именем" Дмитрий ". В связи с трагическими событиями, которые произошли, мы, к сожалению, возможность раскрыть его данные ... Этим лицом был Дмитрий Каплунов - Герой Украины", - говорит судья Святошинского районного суда Киева.

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В районе проведения ООС погибли двое сотрудников Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины, подполковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаева. Об этом сообщается на сайте СБУ.