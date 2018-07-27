Погиб латвиец, который пошел воевать на Донбасс

 
Ексклюзивы
1/5
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 4644
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 666
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 1206
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1548
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 14517
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4491
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1683
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3177
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7047
Фото
Все фото
6
5
4
8
4
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
&quot;В полку 200-х прибыло&quot; - уничтожили боевика из Новомосковска
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Показали ликвидированного пластуна-разведчика &quot;Максута&quot; из Горловки
Показали ликвидированного пластуна-разведчика "Максута" из Горловки
Видео
Все видео
Путин готов к ядерной атаке, потому что хочет побед - экс-пленник
Путин готов к ядерной атаке, потому что хочет побед - экс-пленник
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Подтвердило надежность": военные испытали новое мощное оружие
"Подтвердило надежность": военные испытали новое мощное оружие
"Хотели в кельях отсидеться" - Бабченко посмеялся над военной программой для священников
"Хотели в кельях отсидеться" - Бабченко посмеялся над военной программой для священников
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1746
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4779
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1035
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4860
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3771
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
27 июля 2018
Просмотров: 342
Несправедливо, дуже несправедливо
Навряд чи люди, хоч трохи знайомі з абеткою, можуть не пам'ятати цих суворих слів. Бо саме їх вимовила найсимпатичніша героїня світової літератури, ...
пятница, 27 июля 2018 22:07

Погиб латвиец, который пошел воевать на Донбасс

  Комментировать
Погиб латвиец, который пошел воевать на Донбасс
О погибшем Майкле Ронине рассказала Ксения Пантелеева. Фото: Facebook

В зоне боевых действий погиб гражданин Латвии с позывным "Ронин" и "Друг Латыш".

"Латыш воевал с 2014-го. Прошел много горячих точек, в том числе 2 ротации на Светлодарской дуге. Недавно в очередной раз пережил учебку в Десне. Он постоянно учился, совершенствовал знания и себя. Добрый, умный, веселый, открытый. Его знали, кажется, все. Тем более, тату на лице точно выделяло его из толпы", - пишет в Facebook Ксения Пантелеева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС

Мужчина погиб на боевом задании.

27 июля от 7 до 18 часов боевики на Донбассе 9 раз обстреляли украинских военных. "В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Украинский военный подорвался насмерть
Украинский военный подорвался насмерть 1 Просмотров: 621
Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС
Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС Просмотров: 1305
Сейчас вы читаете новость «Погиб латвиец, который пошел воевать на Донбасс». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

"Мы только на пороге бедствия, перед которыми померкнет все пережитое" - писатель предвидел репрессии

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

Умерла дочь Уитни Хьюстон

"Самое страшное - увидеть, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

В судах разрешили говорить по-русски

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 60309
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 54324
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
Бородатый Добкин, Литвин и певец Гришко: кто ходил с церковью Московского патриархата по Киеву
9
 4 Просмотров: 39718
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 39061
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
В постели с секс-роботом: как создают куклы для взрослых
31
 Просмотров: 36159
Донбасс
Украинский военный подорвался насмерть
Украинский военный подорвался насмерть 1 Просмотров: 621
Кремль обучает боевиков ДНР в военных академиях
Кремль обучает боевиков ДНР в военных академиях Просмотров: 702
Боевики обвинили баптистов в любви к Украине
Боевики обвинили баптистов в любви к Украине Просмотров: 225
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский 8 Просмотров: 1386
ВСУ пытаются идентифицировать 85 тел погибших на Донбассе
ВСУ пытаются идентифицировать 85 тел погибших на Донбассе Просмотров: 441
Больше всего комментируют
13
Пенсии выплачивают с задержками
8
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
8
Надо выиграть войну и поставить врага на колени - Подервъянский
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
5
Порошенко идет на выборы - СМИ
Голосов: 29290
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua