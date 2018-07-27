Погиб латвиец, который пошел воевать на Донбасс

О погибшем Майкле Ронине рассказала Ксения Пантелеева. Фото: Facebook

В зоне боевых действий погиб гражданин Латвии с позывным "Ронин" и "Друг Латыш".

"Латыш воевал с 2014-го. Прошел много горячих точек, в том числе 2 ротации на Светлодарской дуге. Недавно в очередной раз пережил учебку в Десне. Он постоянно учился, совершенствовал знания и себя. Добрый, умный, веселый, открытый. Его знали, кажется, все. Тем более, тату на лице точно выделяло его из толпы", - пишет в Facebook Ксения Пантелеева.

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Мужчина погиб на боевом задании.

27 июля от 7 до 18 часов боевики на Донбассе 9 раз обстреляли украинских военных. "В ходе проведения инженерной разведки, в результате подрыва погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.