Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС

Российские танки стягивают к линии разграничения на Донбассе. Фото: Главком

Российские танки и артиллерию зафиксировали вблизи линии разграничения на Донбассе. Технику активно перемещают к эпицентру вооруженного конфликта.

Эти действия противоречат договоренностям об отводе вооружения. Поэтому их расценивают как признак подготовки РФ к активным действиям на линии столкновения, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

"В полосе действий территориального управления "Север" 21 и 22 июля 2018 года беспилотник зафиксировал перемещения техники вооруженных формирований Российской Федерации за пределами выделенных районов отвода. В частности, 45 танков, 3 реактивные системы залпового огня, 46 буксируемых и 12 самоходных гаубиц", - отметили в ООС.

23-24 июля на территории управления "Восток" заметили перемещения 21 танка и 3 самоходных гаубиц

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Кроме того, со стороны противника проводят активное обустройство и совершенствование позиций.

На днях на Донбассе боевики обстреляли шламонакопитель промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода. Из-за этого существует угроза возникновения экологической катастрофы.