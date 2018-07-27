Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС

 
Ексклюзивы
1/5
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Волны были, как на море: Чернигов восстанавливается после потопа
Просмотров: 954
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
Америка хочет расставить точки над "и" в крымском вопросе - эксперт
1 Просмотров: 1458
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Креветки, кукуруза и медузы в воде - как украинцы отдыхают на Азовском море
Просмотров: 11997
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
Муждабаєв розповів, як розпізнати проросійського кандидата в президенти
3 Просмотров: 4383
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
"Если в мире есть правда, то она - здесь" - Айдер Муждабаев об Украине
2 Просмотров: 1665
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Плакали ваши доллары: нужно ли отменять гарантии по валютным депозитам
Просмотров: 3159
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Европейцам не нужны грязные деньги Януковича
Просмотров: 603
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
Деньги Януковича придется забирать у Порошенко и Тимошенко
27 Просмотров: 7020
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
"Надо показать морщины, трещинки, небритость, кровь, грязь" - художник расписал несколько сотен исторических миниатюр
Просмотров: 738
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
6
5
4
8
4
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Волонтеры объединились для открытия центра помощи ветеранам АТО
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
Сорняки по колено: показали отношение оккупантов к донецким вузам
&quot;В полку 200-х прибыло&quot; - уничтожили боевика из Новомосковска
"В полку 200-х прибыло" - уничтожили боевика из Новомосковска
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Декорации постапокалиптики: показали свежие фото Донецкого аэропорта
Показали ликвидированного пластуна-разведчика &quot;Максута&quot; из Горловки
Показали ликвидированного пластуна-разведчика "Максута" из Горловки
Видео
Все видео
Путин готов к ядерной атаки, потому что хочет побед - экс-пленник
Путин готов к ядерной атаки, потому что хочет побед - экс-пленник
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"20 спецназовцев на каждый город", - рассказали о первых шагах России на Донбассе
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Сепар красиво полетел" - прямое попадание в блиндаж боевиков
"Хотели в кельях отсидеться" - Бабченко посмеялся над военной программой для священников
"Хотели в кельях отсидеться" - Бабченко посмеялся над военной программой для священников
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
"Город прислушивается, бьется ли его сердце" - как живет оккупированый Алчевск
Интервью
1/5
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 1494
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
1 Просмотров: 4743
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1017
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Масло без молока, колбаса без мяса: эксперт назвала продукты, которые подделывают чаще всего
Просмотров: 4824
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3753
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
26 июля 2018
1 Просмотров: 1215
Дівчина на полустанку
Недавно їхав яготинською електричкою на Київ. Стояв пізній вечір, хоч іще не темно. На початку шляху, десь під Березанню, була зупинка, про яку не ...
пятница, 27 июля 2018 13:35

Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС

  Комментировать
Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС
Российские танки стягивают к линии разграничения на Донбассе. Фото: Главком

Российские танки и артиллерию зафиксировали вблизи линии разграничения на Донбассе. Технику активно перемещают к эпицентру вооруженного конфликта.

Эти действия противоречат договоренностям об отводе вооружения. Поэтому их расценивают как признак подготовки РФ к активным действиям на линии столкновения, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

"В полосе действий территориального управления "Север" 21 и 22 июля 2018 года беспилотник зафиксировал перемещения техники вооруженных формирований Российской Федерации за пределами выделенных районов отвода. В частности, 45 танков, 3 реактивные системы залпового огня, 46 буксируемых и 12 самоходных гаубиц", - отметили в ООС.

23-24 июля на территории управления "Восток" заметили перемещения 21 танка и 3 самоходных гаубиц

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сутки на Донбассе: Украина понесла безвозвратные потери

Кроме того, со стороны противника проводят активное обустройство и совершенствование позиций.

На днях на Донбассе боевики обстреляли шламонакопитель промышленных отходов химического производства Торецкого фенольного завода. Из-за этого существует угроза возникновения экологической катастрофы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия готовится к активным действиям на Донбассе - ООС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Когда обняла, поняла, что это брат - мужчина 30 лет выдавал себя за пропавшего военного

Умерла дочь Уитни Хьюстон

"Самое страшное - увидеть, как самолет падает на людей" - очевидцы о Скниловской трагедии

В судах разрешили говорить по-русски

Родственникам погибших на авиашоу дали по 10 тыс. грн

"Украина - Вперед": как начался и закончился политический путь Андрея Шевченко

Министр проехался в плацкарте: что изменилось на Укрзализныце за год

Самое читаемое
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
18
 4 Просмотров: 233488
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
Дженнифер Лопес отметила 49-й день рождения в бикини
20
 Просмотров: 51497
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
Экс-супруга самого сексуального мужчины потрясла телом в бикини
16
 Просмотров: 51390
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
Мокрые и счастливые: фотограф передал эмоции украинцев, которые радуются дождю
15
 Просмотров: 38120
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
Леди Гага в прозрачном платье устроила фотосессию в океане
14
 Просмотров: 29169
Больше всего комментируют
7
Будущее связывает не с Украиной: дочь Гройсмана обустраивается за рубежом
4
Звезда на грани банкротства обнажила для папарацци прелести
4
Единая поместная церковь: бывший "регионал" пугает гражданской войной
3
Порошенко идет на выборы - СМИ
2
Савченко объявила о походе на выборы
Голосов: 29282
Голосование Кого из главарей терористов ДНР и ЛНР ликвидируют следующим
  • Александр Захарченко
  • Игорь Плотницкий
  • Игорь Гиркин
  • Денис Пушылин
  • Игорь Безлер
  • Певел Губарев
  • Александр Ходаковский
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua