Поддержка новой власти падает - соцопрос

Поддержка новой власти падает. Фото: росзми

51% украинцев не поддерживает действия новой власти относительно решения конфликта на Донбассе.

40% считают их успешными, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

В начале ноября доля недовольных действиями власти увеличилась на 7%. Людей, которые поддерживали действия власти стало меньше на 6%.

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31% опрошенных считает наиболее продуманными и реалистичными идеи решения российского вторжения и военного конфликта в Донбассе имеет "Слуга народа".

17% выбрали "Оппозиционная платформу - За жизнь" и 9% - "Европейскую солидарность".

Опрос проводился с 2 по 25 ноября. Выбрали метод телефонных интервью.

Как по возвращении оккупированных территорий в Украине собираются предотвращать конфликты в будущем - придумала рабочая группа по реинтеграции при президенте Украины, в которую входят генеральный прокурор Руслан Рябошапка, его заместитель Гюндуз Мамедов и другие.