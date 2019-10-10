Под обстрелом на Донбассе погиб воин

На Донбассе потери. Фото: Волынские Новости

Во время обстрела украинских позиций российскими боевиками погиб наш военнослужащий.

Обстоятельства трагедии выясняет рабочая группа, пишут в ООС.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования семье и друзьям погибшего.

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С начала суток уже 8 раз открывали огонь по украинским военных.

Обнародовали фотографии позиций, куда будут отводить украинские войска. На снимках показано состояние, в котором находятся "оборонительные укрепления на участках отвода наших подразделений", - пишет АрмияInform.