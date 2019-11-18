Под Новолуганским боевики обстреляли украинцев

Фото: Фото: Анатолий Степанов

Позиции бойцов Нацгвардийцев под Новолуганским Донецкой области находятся каждый день под огнем противника. О том, как они реагируют на провокации боевиков, отражают атаки вражеских ДРГ и как укрепляют свои позиции под огнем противника рассказал на странице соцсети Facebook сообщил корреспондент Радио Свобода Анатолий Степанов.

"Туманное утро под Новолуганским насыщенный адреналином. Мы идем на позицию, которую оборудуют бойцы Национальной гвардии Украины. Слышно дальний выход и офицер, ведет нас, приседает. Повторяем его действия. Шелест где-то над лесом и там, где мы проходили минут пять том, гремит взрыв восемьдесят второй миллиметровой мины ... Нет времени на колебания. Несколько десятков метров до позиции нужно преодолевать бегом. Вот и спасительный окоп ".

Командир подразделения говорит, что в такой ситуации на передовой одно главное правило пехотинцев - хочешь жить - копай, желательно глубоко.

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"Раскатистый выстрел из ПТРД и крупнокалиберная пуля с молниеносной скоростью пролетает где в ветвях. В окопе гораздо уютнее. Можно перевести дыхание. Сейчас будет взрыв. Ребята зарываются в землю, проводят инженерные работы", - рассказывает Анатолий.

16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года. Сержант, боец ​​14-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Романа Великого.