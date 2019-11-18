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понедельник, 18 ноября 2019 10:45

Сержант Артем Соколов погиб от пули снайпера оккупантов

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Автор: Fb/14ombr
  Артем Соколов, 32 года
Артем Соколов, 32 года

16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года. Сержант, боец ​​14-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. князя Романа Великого.

Родом из села Сущаны Кагарлицього района Киевской области.

Мобилизован в ряды ВСУ в 2015 году. За годы службы получил 5 ведомственных наград.

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По данным пресс-центр штаба ООС, того времени боевики 15 раз обстреливали позиции украинских военных. 14 омбр держит оборону на Луганщине в районе Крымского, Новоайдарский и Попаснянский районы.

Сержант Соколов погиб через 10 дней после своего дня рождения. Дома у него остались двое детей.

7 ноября неподалеку Авдеевки Донецкой области бойцы 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко разгружали древесину для оборудования позиций. Боевики дважды выстрелили по ним с противотанкового ракетного комплекса. Одна ракета попала в "Урал". 23-летний Герман Бродников, позывной "Фриц", погиб на месте. На следующий день в больнице умер Геннадий Моторин, 37 лет.

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18
ноября

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