Сержант Артем Соколов погиб от пули снайпера

16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года. Сержант, боец 14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.
Родом из села Сущаны Кагарлицього района Киевской области.
Мобилизован в ряды ВСУ в 2015 году. За годы службы получил 5 ведомственных наград.
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По данным пресс-центр штаба ООС, того времени боевики 15 раз обстреливали позиции украинских военных. 14 бригада держит оборону на Луганщине в районе Крымского, Новоайдарского и Попаснянского районов.
Сержант Соколов погиб через 10 дней после своего дня рождения. Дома у него остались двое детей.
7 ноября неподалеку Авдеевки Донецкой области бойцы 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко разгружали древесину для оборудования позиций. Боевики дважды выстрелили по ним с противотанкового ракетного комплекса. Одна ракета попала в "Урал". 23-летний Герман Бродников, позывной "Фриц", погиб на месте. На следующий день в больнице умер Геннадий Моторин, 37 лет.
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