Сержант Артем Соколов погиб от пули снайпера

Автор: Fb/14ombr Артем Соколов, 32 года

16 ноября на Донбассе от пули снайпера оккупантов погиб Артем Соколов, 32 года. Сержант, боец ​​14-й отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Родом из села Сущаны Кагарлицього района Киевской области.

Мобилизован в ряды ВСУ в 2015 году. За годы службы получил 5 ведомственных наград.

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По данным пресс-центр штаба ООС, того времени боевики 15 раз обстреливали позиции украинских военных. 14 бригада держит оборону на Луганщине в районе Крымского, Новоайдарского и Попаснянского районов.

Сержант Соколов погиб через 10 дней после своего дня рождения. Дома у него остались двое детей.

7 ноября неподалеку Авдеевки Донецкой области бойцы 92-й механизированной бригады им. атамана Ивана Сирко разгружали древесину для оборудования позиций. Боевики дважды выстрелили по ним с противотанкового ракетного комплекса. Одна ракета попала в "Урал". 23-летний Герман Бродников, позывной "Фриц", погиб на месте. На следующий день в больнице умер Геннадий Моторин, 37 лет.