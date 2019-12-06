Почему Россия вторглась на Донбасс - социологи узнали мнения украинцев

30% украинцев считают, что российское вторжение на украинский Донбасс имело цель покорить Украинское государство и включить его в сферу своего влияния.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевского международного института социологии.
Больше всего такое мнение разделяют опрошенные в западном и центральном регионах - 41% и 35% соответственно. Несколько меньше в восточном и южном - 20% и 17% соответственно.
18% граждан считают, что Россия вторглась на Донбасс, чтобы присоединить к России южные и восточные украинские области.
Еще 9% имеют мнение, что РФ вторглась для защиты русскоязычных граждан (такое мнение в восточном регионе поддержали 22% опрошенных, в западном - 3%).
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Значительная часть опрошенных не смогла дать конкретного ответа на вопрос, почему Россия вторглась на Донбасс. Особенно в южном (35%) и восточном (30%) регионах.
4060 украинских военных и добровольцев погибли на войне с 2014-го.
12 800 мирных жителей на Донбассе погибли. Ранения получили 24 тыс. человек. 2 млн человек вынуждены были выехать из региона.
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