По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны

Стая диких кабанов в Донецке. Фото: скриншот с видео

В подконтрольном боевикам Донецке на дороге заметили стаю кабанов.

Видео "прогулки" животных распространил "Типичный Донецк" в Telegram. Когда сняли ее, не уточнили.

Кабанов увидели возле остановки общественного транспорта "Мариупольская развилка" на ул. Кирова.

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На кадрах видно, что на пустую дорогу выбежали около 10 диких кабанов. Вскоре к ним присоединился еще один.

"Просто стая кабанов на" Мариупольской развилке", - говорится в описании видео.

Пользователи сети отреагировали на увиденное преимущественно шутками:

"Дичаем потихоньку";

"Ищут избирательный участок";

"Первая хорошая новость из ДНР";

"Индикатор "вместо тысячи слов";

"Уже даже кабаны мигрируют из ДНР";

"Все-таки "Единая Россия" крайне привлекательная партия";

"С голосования вернулись местные (в РФ 17-19 сентября проходили выборы в Госдуму. - Gazeta.ua)?".

Жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей заставляли участвовать в выборах в Госдуму РФ. Оккупационная власть давит только на тех, кто получил паспорт России, сказала уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.