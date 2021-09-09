Жительница Днепра приютила теленка и поросенка в квартире: трогательная история

В Днепре на ул. Жуковского заметили женщину, которая гуляла с поросенком и теленком.
Очевидцы вызвали на место полицию, пишет "Информатор Днепр".
Выяснилось, что женщину зовут Алина. Она иностранка и проживает с этими животными на съемной квартире. Женщина утверждала, что купила их для спасения от убийства.
Поросенок живет у нее давно. Приобрела его за 20 тыс. грн. Теленок появился недавно. Привезла его из соседнего села. Стоило животное 2 тыс. грн.
Попытки неравнодушных дозвониться в КП "Зооконтроль" оказались безрезультатными. Приютить животных согласился один из местных приютов.
Теленка женщина отдала, ведь в квартире ему мало места. Поросенка отдавать не захотела. Заявила, что "свинья счастлива".
Правоохранители проверили условия, в которых содержались животные. В квартире обнаружили мешок корма для поросят. Женщина призналась, что иногда балует его тортами.
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"Она свинья, она все хочет есть", - сказала Алина.
Теленка она кормила молоком, поскольку он совсем маленький. Родился 23 августа.
Обычно женщина покупает маленьких животных, чтобы их было проще перевозить.
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