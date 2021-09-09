 
Ексклюзивы
1/5
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 36
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 1449
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 279
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 360
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1152
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 243
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 711
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 378
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
12
7
5
6
5
Жительница Днепра приютила теленка и поросенка в квартире: трогательная история
Жительница Днепра приютила теленка и поросенка в квартире: трогательная история
Людям - по пояс, а машинам - по окна: Днепр накрыла мощная непогода
Людям - по пояс, а машинам - по окна: Днепр накрыла мощная непогода
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
4 августа день ангела у обладательниц самого почитаемого христианами имени
Давал статус УБД за взятку: военному &quot;светит&quot; 10 лет тюрьмы
Давал статус УБД за взятку: военному "светит" 10 лет тюрьмы
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Людям - по пояс, а машинам - по самые окна: Днепр ушел под воду
Видео
Все видео
В Днепре на скамейке "загорал" удав
В Днепре на скамейке "загорал" удав
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
"Пошел за бабки убивать". Днепрянин напал на армейца, его заставили извиниться
Люди выбегали из горящего автомобиля - в Днепре ночью произошла жуткая авария
Люди выбегали из горящего автомобиля - в Днепре ночью произошла жуткая авария
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Отдыхающие в шоке: иностранцы убивали коз посреди украинского пляжа
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Херсон поплыл, Днепр тонет без канализации
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2151
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1413
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1224
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 126
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
четверг, 09 сентября 2021 19:15

Жительница Днепра приютила теленка и поросенка в квартире: трогательная история
12

  Комментировать

В Днепре на ул. Жуковского заметили женщину, которая гуляла с поросенком и теленком.

Очевидцы вызвали на место полицию, пишет "Информатор Днепр".

Выяснилось, что женщину зовут Алина. Она иностранка и проживает с этими животными на съемной квартире. Женщина утверждала, что купила их для спасения от убийства.

Поросенок живет у нее давно. Приобрела его за 20 тыс. грн. Теленок появился недавно. Привезла его из соседнего села. Стоило животное 2 тыс. грн.

Фото: dp.informator.ua

Попытки неравнодушных дозвониться в КП "Зооконтроль" оказались безрезультатными. Приютить животных согласился один из местных приютов.

Теленка женщина отдала, ведь в квартире ему мало места. Поросенка отдавать не захотела. Заявила, что "свинья счастлива".

Правоохранители проверили условия, в которых содержались животные. В квартире обнаружили мешок корма для поросят. Женщина призналась, что иногда балует его тортами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Благодетельница" превратила квартиру в концлагерь для животных: видео шокирует

"Она свинья, она все хочет есть", - сказала Алина.

Теленка она кормила молоком, поскольку он совсем маленький. Родился 23 августа.

Обычно женщина покупает маленьких животных, чтобы их было проще перевозить.

В Киеве возле многоэтажного дома выгуливали на поводке известную на всю страну домашнюю свинью Маргошу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жительница Днепра приютила теленка и поросенка в квартире: трогательная история». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Арестовали историка, которого обвинили в разглашении государственных тайн

Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

Плавчихе впервые в мире удалось переплыть озеро Онтарио

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

Военные Великобритании и Франции вошли в Севастополь

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 19594
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4158
Работали добровольно и насиловали животных: &quot;рабовладелеца&quot; рассказала свою версию
Работали добровольно и насиловали животных: "рабовладелеца" рассказала свою версию Просмотров: 2637
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
 Просмотров: 2583
Меган Фокс очаровала новыми фото
Меган Фокс очаровала новыми фото
6
 Просмотров: 2475
Днипро
Пенсионер "по камешку" воровал аллею в Днепре
Пенсионер "по камешку" воровал аллею в Днепре Просмотров: 792
В Днепре на скамейке "загорал" удав
В Днепре на скамейке "загорал" удав
 Просмотров: 603
Ко Дню Независимости в Днепре создали самый длинный флаг Украины с суши
Ко Дню Независимости в Днепре создали самый длинный флаг Украины с суши Просмотров: 90
Выпала из дверей: мужчина наткнулся на змею в доме
Выпала из дверей: мужчина наткнулся на змею в доме Просмотров: 981
Людям - по пояс, а машинам - по окна: Днепр накрыла мощная непогода
Людям - по пояс, а машинам - по окна: Днепр накрыла мощная непогода
7
 Просмотров: 1773
Больше всего комментируют
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
1
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека
Голосов: 5
Голосование Группы "Океан Ельзи" и "Один в каное" презентовали клип на совместную песню "Місто весни". Какие интересные дуэты появились в последнее время на украинской музыкальной сцене?
  • "Океан Ельзи"и "Один в каное" - "Місто весни"
  • Тина Кароль и Kazka – "Зірочка"
  • Jamala и alyona alyona – "Жалі"
  • Бумбокс и Саша Чемеров – "Любила"
  • Тина Кароль и Latexfauna – Bounty
  • Jamala и TAYANNA – Моя земля
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть