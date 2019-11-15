"По меньшей мере два десятка боевых генералов" - как украинская армия изменилась за время войны

Роман Кулык: люди начинали майорами, полковниками на должностях комбригов и ниже. Дослужились до должностей в оперативном командовании, Генштабе. Фото: Тарас Подолян

За предыдущие годы достаточно сильно изменилось руководство армии. Генералов, что прошли боевые действия, в командовании достаточно много.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит офицер резерва Вооруженных сил Роман Кулык.

"Их как минимум два десятка. Эти люди начинали майорами, полковниками на должностях комбригов и ниже. Дослужились до должностей в оперативном командовании, Генштабе. Можно вспомнить Михаила Забродского (первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. - Gazeta.ua) , Олега Микаца (заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ. Один из руководителей обороны Донецкого аэропорта. Первый украинский генерал, который не служил в советской армии. - Gazeta.ua)", - говорит офицер.

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По его словам, на ключевых должностях сейчас много достойных офицеров.

"Но начальник Генштаба Руслан Хомчак все же представитель старой школы. Однако это не всегда плохо, время и результаты покажут. Предыдущий начальник Генштаба Виктор Муженко сначала вызвал в основном негативные впечатления. Но со временем мнение о нем изменились. Он - профессиональный офицер, руководивший войсками на высоком уровне в переломные моменты войны в 2014-2015-х. Конечно, были ошибки, но не думаю, что кто-то бы справился гораздо лучше него", - добавляет Кулык.

Полное интервью с Романом Кулыком читайте в журнала "Країна" от 14 ноября.