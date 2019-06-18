Плюшки ватрушкам: украинцы уничтожили очередную вражескую точку

На Донбассе украинские военные уничтожили пулеметную точку россиян.
Позиция врага угрожала безопасности наших военных, пишет волонтер Юрий Москаленко.
"Уничтожение вражеской пулеметной точки, которая постоянно донимала и подвергала опасности наших воинов... Светлодарка. Точный выстрел ПТУР... Потери врага: 1 - 200, 2 - 300... Молодцы ребята!" - говорится в сообщении.
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17 июня вооруженные формирования Российской Федерации 34 раза нарушили режим прекращения огня. 9 раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов.
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