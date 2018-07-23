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понедельник, 23 июля 2018 11:16

Пленных насиловали - Геращенко рассказала о зверствах в ДНР

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Пленных насиловали - Геращенко рассказала о зверствах в ДНР
Боевики ДНР насиловали и пытали пленных украинцев. Фото: apostrophe.ua

Экс-пленники российских наемников-боевиков на Донбассе рассказали о пытках в плену.

У некоторых пленных обнаружены травмы головы, часть из них рассказывает об изнасиловании. Об этом рассказала первая вице-спикерка Верховной Рады Ирина Геращенко в интервью Украинской правде.

По ее словам, после освобождения бывшие пленные проходят медицинский осмотр и проверку спецслужб.

"Не только потому, что их в чем-то подозревают. Нет. На самом деле, именно из этих разговоров мы по крупицам собираем информацию, кого еще могут держать боевики", - отметила она.

Кроме того, чиновница рассказала, что все украинцы возвращаются с "серьезным травматическим синдромом", поэтому проходят психологическую реабилитацию.

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"Плен - страшное испытание. Первый глоток свободы также не просто дается. Именно поэтому я считаю важным создание Министерства ветеранов. Эта проблема касается не только заложников, но и ребят, которые прошли войну, видели смерть, убивали врага", - добавила она.

Пленного журналиста Станислава Асеева боевики ДНР заставляют признаться в убийстве полевых командиров по прозвищу Гиви и Моторола.

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