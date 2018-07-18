Пленного журналиста Станислава Асеева террористы заставляют признаться в убийствах Гиви и Моторолы

Журналиста Станислава Асеева (Васина) боевики ДНР хотят сделать шпигунов и обвиняют его в убийстве полевых командиров Толстых и Павлова. Фото: Сегодня

Пленного журналиста Станислава Асеева боевики ДНР заставляют признаться в убийстве полевых командиров по прозвищу Гиви и Моторола.

Об этом сообщил общественный активист Егор Фирсов в Facebook.

"Террористы якобы нашли дневник Стаса и публикуют из него отдельные разделы. В этих текстах Стаса пытаются выставить разведчиком, который выполнял различные задания по приказу украинских силовиков. Стас якобы от себя описывает события, где он представляется как минимум Джеймсом Бондом, который чуть ли не сам подорвал Моторолу и Гиви.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленный журналист Асеев рассказал о жизни у боевиков

Насколько мне известно, цель боевиков - убедить всех, что Стас не журналист, а шпион. На этом они хотят строить обвинения и последующий судебный процесс. Также мне сообщили, что Стаса шантажируют мамой. Угрожают посадить и ее, как сообщницу. Все это для того, чтобы он под камеру оговорил себя и подтвердил все, что описано в "дневнике". Такой вариант возможен, зная Стаса, я уверен, он может пойти на все, чтобы уберечь маму", - сообщил Фирсов.

Украинский журналист Станислав Асеев, которого террористы в Донецке уже год удерживают в неволе, в конце июня объявил голодовку.