Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую

Накануне Рождества пластуны передали Вифлеемский огонь украинским воинам на передовую.
Об этом сообщили в организации.
"Свет из Вифлеема отразился на позициях в окрестностях города Попасная и на Светлодарской дуге. Команда пластунов-добровольцев присоединилась к проведению мероприятий по передаче Огня жителям прифронтового Бахмута и военным подразделениям в Северодонецке", - рассказали в "Пласте".
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Далее воины будут передавать Вифлеемский огонь на передовую в свои воинские части.
Также пластуны передали военным рождественские подарки.
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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