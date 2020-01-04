Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе

Российский оккупант стреляет из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано вблизи Васильевки.

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С гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник открывал огонь по нашим позициям вблизи населенных пунктов Новолуганское и Зайцево.

Вследствии вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих не было.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз открывали огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам Новолуганское. Потерь с нашей стороны нет.

Также по данным разведки, во время "празднования" Нового года, представители российских войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в Викторовке сожгли жилой дом.

По данным военной разведки, потери российских оккупационных войск в течение 2019 года составили 619 человек. Ранены и травмированы 939 боевиков.