619 трупов и 110 единиц техники. Штаб ООС посчитал потери боевиков

Силы ООС ликвидировали 619 боевиков / фото: Корреспондент

По данным военной разведки, потери российских оккупационных войск в течение 2019 года составили 619 человек.

Ранены и травмированы 939 боевиков, сообщают в штабе ООС.

Потери вооружения и военной техники – 110 единиц.

"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!" – говорится в сообщении.

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31 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из БТР, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.