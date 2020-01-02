619 трупов и 110 единиц техники. Штаб ООС посчитал потери боевиков

По данным военной разведки, потери российских оккупационных войск в течение 2019 года составили 619 человек.
Ранены и травмированы 939 боевиков, сообщают в штабе ООС.
Потери вооружения и военной техники – 110 единиц.
"Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации. Слава Украине!" – говорится в сообщении.
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31 декабря вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня. Стреляли из БТР, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
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