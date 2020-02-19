Первым попал под огонь: рассказали о 22-летнем военном, который погиб во время вчерашнего нападения боевиков

Фото: Instagram Максима Хитайлова

В бою под населенным пунктом Орехово в Донецкой области 18 февраля погиб один из самых молодых бойцов ВСУ 22-летний Максим Хитайлов, боец ​​72-й бригады. Служил по контракту с апреля 2019 года в должности гранатометчика.

Во время нападения пророссийских войск был на наблюдательном пункте, рассказал один из бойцов.

"Он находился на наблюдательном пункте вместе с другими бойцами, которые были ранены. Бой произошел во Орехово. Против наших бойцов была использована артиллерия. Максим первым попал под огонь. Остальные ребята, которые были с ним на позиции, ранены", - рассказал боец, передает OBOZREVATEL.

Тело погибшего военного осталось у боевиков, сообщают в Facebook-группе "Типичный Северодонецк.

Максим праздновал 22-летие 7 октября. Он родом из Полтавской области, где живут его родные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Вспомнился 2014 год" - местные жители рассказали об утреннем артобстреле со стороны россиян

"Максим учился в нашей школе до 9 класса, а потом пошел в техникум в Миргороде. Он хорошо учился, побеждал в различных конкурсах. Так, в 2013 году он был победителем конкурса" Хрустальная сова "Министерства образования. Он занимался спортом. И о нем лучшие воспоминания", - говорит Александр Пятницкий, директор школы в селе Выришальное Полтавской области.

В феврале 2017 Максим закончил Миргородский художественно-промышленный колледж Национального университета "Полтавская политехника" по специальности технолог. После техникума поступил на строительный факультет Полтавского НТУ.

У погибшего остались мать Вита Григорьевна и брат Виталий.

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Через несколько часов бой закончился. В нем погиб один военный, еще четверо получили ранения. Позиции украинских защитников не потеряны.