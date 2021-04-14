Первые выстрелы на востоке Украины: 7 лет назад началась война - фото и видео

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Сегодня ровно 7 лет, как началась война на Востоке. Ситуация на Донбассе не улучшается, а наоборот. Ежедневно количество погибших украинских военнослужащих увеличивается.

14 апреля 2014 года ввели в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о проведении антитеррористической операции. Это стало ответом на массовое проникновение в восточные области страны вооруженных российских террористических группировок и увлечениями ими органов местной власти. Противодействие вооруженной агрессии России в формате АТО продолжалась до февраля 2018 года, когда была изменена на военную операцию.

Расшатывание ситуации в разных регионах Украины начиналось с акций протеста против "государственного переворота в Киеве", оккупировали помещения органов государственной власти, а иногда - здания СБУ и МВД. Впоследствии провозглашались "народные республики". Так было сделано в Луганской, Донецкой, Харьковской областях.

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В Харькове 8 апреля была объявлена ​​антитеррористическая операция, в ходе которой с привлечением винницких спецназовцев из подразделения МВД "Ягуар" была освобождена здание облгосадминистрации.

"Спецназ же приезжал в Донецк вместе с Гелетеем и Яремой. Мы их кормили, поили, ждали от них штурма Донецкой ОГА. Я надеялся в первый день, что они возьмут - не взяла, 2 день - не взяли, 3 день, 10 дней, и впоследствии сказали: "Нет, мы не штурмовики, это не наша специализация, "Альфы" нет", - и уехали ни с чем", - вспоминает тогдашний председатель Донецкой ОГА Сергей Тарута.

На первых этапах АТО проходила крайне пассивно. Был потерян контроль над значительной частью Луганской области, где 27 апреля была провозглашена очередная "народная республика", состоялись фейковые референдумы по "независимости" "ЛНР" и "ДНР". Лишь 26 мая была проведена первая масштабная операция сил АТО: с участием авиации и десанта состоялся бой за Донецкий аэропорт, в результате которого было уничтожено от 40 до 100 террористов, при этом только один украинский солдат получил легкое ранение. 4 июня был освобожден Красный Лиман, 13 июня - Мариуполь, 5 июля - Славянск и Краматорск, на следующий день - Артемовск, а основные силы сепаратистов, которые в значительной степени стали усиливаться гражданами и армейским вооружением из России, переместились на юг Донбасса.

После прямого вмешательства российских регулярных войск в конце августа в районе Иловайская операция АТО закончилась фиаско и потерей фактического контроля над отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Это было закреплено минского договоренностями от 5 и 19 сентября. Их подписавшими выступили от ОБСЕ Хайди Тальявини, от Украины второй президент Леонид Кучма, от РФ российский посол в Украине Михаил Зурабов, также подписи поставили формальные главари "ДНР" и "ЛНР".

Согласно договоренностям, украинские силовики должны были прекратить активные действия в регионе и устанавливалась линия разграничения - преимущественно по фактическим местам расположения военных подразделений по состоянию на 19 сентября. 30 октября 2014 Кабинет министров издал распоряжение "Об утверждении перечня населенных пунктов, на территории которых осуществлялась антитеррористическая операция".

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Прекращения активной фазы АТО позволило России укрепить военные подразделения сепаратистов, начале 2015 года при поддержке российских военных начали наступление на украинские позиции. Наиболее ожесточенные бои проходили в Дебальцевском выступлении. Украинские силовики, которые были вынуждены покинуть Дебальцево, избежали окружения и не дали сепаратистским и российским подразделениям дальше продвинуться вглубь украинской территории.

11 февраля 2015 года президент Петр Порошенко заявил о готовности ввести военное положение. 12 февраля во Минске была достигнута договоренность о новом перемирии, которые были закреплены в "Комплексе мер по выполнению Минских соглашений". Эти договоренности окончательно прекратили активную фазу АТО и в дальнейшем противостояние перешло в формат преимущественно позиционных боезиткнень.

18 февраля 2018 года Верховная Рада приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Согласно ему вместо антитеррористической операции, которая официально прекратится 30 апреля, объявлено о начале операции Объединенных сил. Руководство ней перейдет в оперативный штаб ВСУ, главой которого 18 марта 2018 года назначен Сергей Наев.

Сегодня война не закончилась и Россия начала взимать до границ Украины армии технику и обустраивать лагеря. В течение последней недели Россия перебросила на оккупированные части ОРДЛО 2 тыс. т горючего и 250 российских кадровых военных. Она и дальше использует неконтролируемые Украины участка границы для перемещения на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях личного состава, оружия, боеприпасов, горюче-смазочных материалов и имущества военного назначения.

Опрокидывания и стягивание Россией войск к украинским границам продлится до конца апреля. РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексирован Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений.