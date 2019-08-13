"Перемирие достигнуто? Достигнуто": в Офисе Зеленского рассказали о планах по Донбассу

В Офисе Зеленского разработали дорожную карту по прекращению войны в Донбассе. Фото: Униан

В Офисе президента Украины создали "дорожную карту" по прекращению боевых действий на территории Донбасса.

"По Донбассу есть комплекс мероприятий. Потому что любая идея, которую мы озвучили, она одна не сработает. Она в любом случае будет требовать комплекс мероприятий, а также понимание, чего мы ожидаем и от другой стороны", - сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк, пишет ВВС.

Он добавил, что определенные шаги по установлению мира уже осуществили.

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"Да,"дорожная карта" существует, конечно. Все, что касается Донбасса, - наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который, в принципе, реализуется. Вы видите, что происходит? Перемирие достигнуто? Достигнуто. Надо понимать, что когда договаривались о перемирии, мы понимали, что будут попытки его сорвать. К сожалению, все очень просто разрушить через провокации. Если вы сравните статистику, хотя, это нельзя называть таким словом, как минимум, обстрелов, и к сожалению, количество раненых и погибших, то вы поймете, что ситуация очень сильно отличается", - добавил он.

12 августа вооруженные формирования России и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.