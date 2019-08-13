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вторник, 13 августа 2019 10:22

Как прошли сутки на фронте: есть раненый

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Как прошли сутки на фронте: есть раненый
За минувшие сутки из-за обстрелов ранили одного украинского воина. Фото: Прямой

12 августа вооруженные формирования России и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Пищевика - стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Дважды неподалеку Широкино - с применением ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя - из стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.

В районе Песков - с крупнокалиберных пулеметов, а у Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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Вблизи Зайцевого - из снайперского оружия, а неподалеку Майорска били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один украинский военнослужащий получил ранения. С начала текущих суток российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

К концу 2019-го Вооруженные силы Украины полностью откажутся от использования устаревших радиостанций советского образца на бронетанковой технике.

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Дата
13
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