Как прошли сутки на фронте: есть раненый

12 августа вооруженные формирования России и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Пищевика - стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Дважды неподалеку Широкино - с применением ручных противотанковых гранатометов. Вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов. В районе Павлополя - из стрелкового оружия, а вблизи Талаковки - из стрелкового оружия.
В районе Песков - с крупнокалиберных пулеметов, а у Гнутово - с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.
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Вблизи Зайцевого - из снайперского оружия, а неподалеку Майорска били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Один украинский военнослужащий получил ранения. С начала текущих суток российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня.
К концу 2019-го Вооруженные силы Украины полностью откажутся от использования устаревших радиостанций советского образца на бронетанковой технике.
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