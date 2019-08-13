Боевики "вылезают" у Станицы Луганской с повязками ОБСЕ

Боевики ОБСЕ усилили присутствие в Станице Луганской. Патрулируют зону разведения в повязках СЦКК.
Об этом сообщает СММ ОБСЕ в своем отчете.
"11 августа южнее моста наблюдатели видели двух членов вооруженных формирований с наружными повязками с надписью "СЦКК", - отметили в Миссии.
Вместе с тем наблюдатели зафиксировали проведения мероприятий по разминированию территории украинскими саперами.
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов в Донецкой области, на Луганщине были нарушения в районе Золотого, но без взрывов.
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