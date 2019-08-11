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воскресенье, 11 августа 2019 04:53

ОБСЕ на Донбассе зафиксировала за сутки 35 взрывов

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ОБСЕ на Донбассе зафиксировала за сутки 35 взрывов
ОБСЕ фиксирует взрывы в Донецкой области. Фото: Радио Свобода

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов в Донецкой области, на Луганщине были нарушения в районе Золотого, но без взрывов.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (14 взрывов)", - говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-восток и юго-юго-восток от н.п. Чермалык (подконтролен правительству, 31 км к северо-востоку от Мариуполя), к юго-западу от н.п. Крутая Балка (неподконтрольный правительству, 16 км к северу от Донецка), в частности район в 1 км северо-восточнее Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка), а также на юго-запад и запад от н.п. Светлодарск (подконтролен правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

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Ранее сообщалось, что представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Николай Алексеев выражает в соцсетях свое пренебрежение к украинцам и поддержку террористов Л/ДНР.

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