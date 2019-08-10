Обнаружили украинофоба, работающий в ОБСЕ в Донбассе

В ОБСЕ обнаружили фаната "русского мира". Фото - скриншот.

Представитель миссии ОБСЕ на востоке Украины Николай Алексеев выражает в соцсетях свое пренебрежение к Украинской и поддержку террористов ЛДНР.

Сообщения ныне скрытые, однако они остались на скриншотах журналистов. Позже Алексеев вообще убрал из соцсетей указания на свой пост и ограничил доступ к информации. А после запросов его страница вообще стала недоступной. Тем не менее, журналисты получили документальное подтверждение статуса этого человека - дипломатическая карточка, выданная МИД в мае текущего года, говорится в сюжете ТСН.

Военные эксперты говорят, что Алексеев такой не первый.

"Почти все русские, которые участвуют в работе международных организаций, а это, прежде всего, представительство ООН в Украине, ОБСЕ - это люди, которые выполняют задачи российских спецслужб. Они участвуют в информационных специальных операциях против Украины, дискредитации", - говорит Юрий Бутусов.

Также он объясняет, что системного решения не допускать россиян в ОБСЕ миссия принять не может, ведь Россия является членом организации, а война - гибридная.

"Украина не признала состояние войны с Российской Федерацией, поэтому формально они имеют право направлять нам представителей России для участия в их миссии. Нет запретов".

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На многочисленные вопросы, как права наблюдателя могли выдать агенту Кремля, в МИД не реагируют. А в ОБСЕ ответили: вопрос изучают, взгляды Алексеева официальным не совпадают.

В миссии заявили, что при необходимости примут по отношению к Алексееву административных мер. Каких именно - не уточнили.

В течение суток, 9 августа вооруженные формирования РФ и ее наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.