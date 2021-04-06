Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ

Кравчук прокомментировал перенос переговоров из Минска. Фото: Украинская правда

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Украины Леонид Кравчук заявил, что переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе после окончания карантина через Covid-19 могут быть перенесены из Беларуси в Польшу.

"Если взять бывшие социалистические страны, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы нашей... Если взять страны несоциалистического блока, то таких стран очень много. Это должна быть нейтральная демократическая страна", - заявил Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Ни в коем случае не может быть Беларусь, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые, я бы даже сказал, неприличные вещи относительно Украины. Она под каблуком России. Она не является демократической страной, в ней душат мирных митингующих, поэтому иметь в такой стране площадку для переговоров, сказал, даже неудобно об этом говорить", - добавил Кравчук.

Ведь, "Россия будет против переноса, поскольку ей необходимо, чтобы на переговорах с Донбасса присутствовали представители ОРДЛО, но вывозить их в западные страны будет весьма проблемно".

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В Кремле сомневаются, что вступление Украины в НАТО поможет урегулировать проблемы Донбасса.