Павшие вернутся домой. В Минске договорились активизировать поиск пропавших без вести на Донбассе

Более 400 украинцев считаются пропавшими без вести на этой войне. Фото: из открытых источников

Трехсторонняя контактная группа констатировала, что гуманитарная подгруппа продолжает работать над освобождением пленных и поиском пропавших без вести

Об этом пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook.

"В гуманитарной подгруппе продолжают работать над подтверждением содержащихся лиц и готовят все необходимое для дальнейшего освобождения людей. Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безсмертный разозлился на пресс-конференции: моряков освободят, но нескоро

В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.

17 июля участники ТКГ в Минске согласовали начало "летнего перемирия" с полуночи 21 июля, а также обсудили подготовку к обмену удерживаемыми лицами.