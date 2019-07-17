Контактная группа в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии

Трехсторонняя контактная группа во время переговоров в Минске достигла ряда договоренностей. Фото: Dnews

Трехсторонняя контактная группа во время очередного заседания в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии на Донбассе.

Как отмечается, переговоры продолжались рекордно долго - 6 часов подряд. В итоге стороны договорились о перемирии, которое должно начаться в ночь на воскресенье, 21 июля - от 0:00 часов, и обмене пленными. Об этом сообщает ТСН.

Обмен пленными будет происходить в формате 101 на 50 с представителями "ДНР" и по формуле 107 на 19 с представителями "ЛНР". Соответствующую информацию подтвердили представительницы обеих организаций, заявления которых распространяют ресурсы сепаратистов. По данным российских СМИ, обмен может состояться в конце августа или в начале сентября.

В то же время пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что стороны также пообещали предоставить наблюдателям ОБСЕ полный доступ к территории в зоне конфликта.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - отметила она.

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