Контактная группа в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии

 
Ексклюзивы
1/5
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 666
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 459
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 819
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 621
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 693
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 666
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3123
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1440
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 900
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Фото
Все фото
8
6
4
6
8
Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге
Спи, я прикрою: рассказали о ситуации на Светлодарской дуге
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Жилые кварталы прифронтовой Марьинки накрыло вражеским огнем
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
Переселенцы из Донбасса не хотят выселяться из аварийного городка
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье
&quot;Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит&quot;: что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Видео
Все видео
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17
Глаза войны: показали уничтожение оккупантов под Горловкой
Глаза войны: показали уничтожение оккупантов под Горловкой
В восторге: бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали новые БТР
В восторге: бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады обкатали новые БТР
В Донецке может рухнуть одно из крупнейших зданий города
В Донецке может рухнуть одно из крупнейших зданий города
Показали видео уничтожения четырех боевиков на Донбассе
Показали видео уничтожения четырех боевиков на Донбассе
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 693
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1746
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 900
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2601
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1908
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 21:28

Контактная группа в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии

  Комментировать
Контактная группа в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии
Трехсторонняя контактная группа во время переговоров в Минске достигла ряда договоренностей. Фото: Dnews

Трехсторонняя контактная группа во время очередного заседания в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии на Донбассе.

Как отмечается, переговоры продолжались рекордно долго - 6 часов подряд. В итоге стороны договорились о перемирии, которое должно начаться в ночь на воскресенье, 21 июля - от 0:00 часов, и обмене пленными. Об этом сообщает ТСН.

Обмен пленными будет происходить в формате 101 на 50 с представителями "ДНР" и по формуле 107 на 19 с представителями "ЛНР". Соответствующую информацию подтвердили представительницы обеих организаций, заявления которых распространяют ресурсы сепаратистов. По данным российских СМИ, обмен может состояться в конце августа или в начале сентября.

В то же время пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что стороны также пообещали предоставить наблюдателям ОБСЕ полный доступ к территории в зоне конфликта.

"В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находится 208 человек, которых спрашивает противоположная сторона. Договорились в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц", - отметила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин изменил закон о гражданстве для украинцев

Президент Владимир Зелюенский переговорил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры стран обсудили активизацию мирного урегулирования на Донбассе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Контактная группа в Минске договорились об обмене пленными и новом перемирии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 26786
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 26715
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 23888
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 23670
Новое приложение для &quot;старения&quot; выбилось в топ лучших
Новое приложение для "старения" выбилось в топ лучших
20
 Просмотров: 12880
Донбасс
Порошенко пригласил евродепутатов на Донбасс, чтобы увидели последствия российской "дружбы"
Порошенко пригласил евродепутатов на Донбасс, чтобы увидели последствия российской "дружбы" Просмотров: 9
В деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели
В деле о катастрофе МН17 появились новые свидетели Просмотров: 846
Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях
Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях
 Просмотров: 504
Дело МН17: СБУ схватила водителя, который вез российский "Бук"
Дело МН17: СБУ схватила водителя, который вез российский "Бук" Просмотров: 4411
Время, маршрут и 150 причастных: СБУ отчиталась о расследовании по МН17
Время, маршрут и 150 причастных: СБУ отчиталась о расследовании по МН17 Просмотров: 261
Больше всего комментируют
13
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах увольнения военных
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
Голосов: 3169
Голосование Нужно снимать торговую блокаду с ОРДЛО?
  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
  • Свой вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua