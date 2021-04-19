Пасха может активизировать обмен пленными на Донбассе - Мендель

Украина планирует и дальше двигаться дипломатическим путем. Фото: youtube

В Офисе президента надеются, что Пасха станет поводом для разблокирования обмена пленными на Донбассе.

Процесс обмена "всех на всех" начали в 2019-м, но сейчас он заблокирован, заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель в программе "Взгляд с Банковой" на канале "Дом". А это является одним из важных пунктов относительно дальнейшего движения в контексте "нормандского формата".

"Скоро Пасха. Это хороший повод, чтобы активизировать процесс обмена" , – отметила Мендель.

Среди других важных пунктов, решения по которым еще предстоит достичь, она назвала: выполнение договоренности от декабря 2019 года о прекращении огня и открытие движения через КПВВ на неподконтрольные территории.

Мендель добавила, что Украина планирует и дальше двигаться дипломатическим путем.

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Советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Россия использует стягивание войск к границам Украины, чтобы не допустить предоставления ей плана действий по членству в НАТО. РФ всячески тормозит для Украины процесс "возможного открытия дверей в НАТО", заявил руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерской,.