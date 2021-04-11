В ТКГ рассказали, сколько заложников удерживают на Донбассе

Советник по информационной политике главы украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что на Донбассе боевики удерживают до 300 человек. Украина каждый месяц предлагает на обмен заключенными.

По словам Арестович, гуманитарная подгруппа в ТКГ обсуждает тему освобождения пленных, но пока о новом обмен не идет. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Гуманитарная группа постоянно говорит на эту тему. Пока перспективы бесполезны. Поэтому также привязывается к политическим вопросам. Пока никого не можем. Мы постоянно предлагаем, предоставляем ежемесячно наши списки", - сказал Арестович.

Часть заключенных находится в тюрьме боевиков "Изоляция".

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников анонсировал переговоры в формате Украина-Франция-Германия.