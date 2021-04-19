Россия пытается не допустить Украину к членству в НАТО

Украина прилагала усилия, чтобы на следующем саммите НАТО получить план действий по членству. Фото: pixabay.com

Россия использует стягивание войск к границам Украины, чтобы не допустить предоставления ей плана действий по членству в НАТО.

РФ тормозит для Украины процесс "возможного открытия дверей в НАТО", заявил руководитель канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерской, передает TVP Info.

"Так было в 2008 году с Грузией. В связи с этой ситуацией, напряженность между Россией и Грузией возросла. Это закончилось войной. Отсюда и акция, которая состоялась на восточной границе Украины. Россия использует армию в политических целях, чтобы сегодня оказать давление на Украину", - отметил он.

Щерской добавил, что такая ситуация легко может выйти из-под контроля. По его словам, Украина прилагала усилия, чтобы на следующем саммите НАТО получить план действий по членству.

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По сравнению с прошлым годом Россия в 1,5 раза увеличила полеты разведывательной авиации. РФ существенно увеличила количество вооружения вблизи границ с Украиной. Уровень военной угрозы вырос. В то же время, пока оккупанты не перешли критическую линию.