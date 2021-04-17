Критическая линия еще не перейдена - командующий ВСУ о военной агрессии РФ

Наев прокомментировал военную агрессию РФ. Фото: Укринформ

По сравнению с прошлым годом Россия в 1,5 раза увеличила полеты разведывательной авиации. Уровень военной угрозы вблизи украинских границ вырос.

В то же время, пока критическую линию оккупанты не перешедшли, сообщил командующий Вооруженных сил Украины Сергей Наев в программе "Свобода слова Савика Шустера".

В настоящее время критическая линия не перейдена. Не видим создания наступательных группировок, - отметил Наев.

Он отметил, что ВСУ всегда готовы к решению ситуации по наихудшему варианту.

Для наступления у границы Украины должны создать ударные группы - российские войска должны выстроиться в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков украинская сторона не фиксирует. Все враждебные подразделения сейчас осуществляют меры подготовки, которые можно назвать "демонстрацией силы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Присоединяться к ВСУ. Не нагнетать. Не создавать неопределенных военизированных формирований - главнокомандующий обратился к украинцам

Весной 2021 года ситуация на Востоке Украины осложнилась. Россия существенно увеличила количество вооружения вблизи границ с Украиной.