ПАСЕ: создали антироссийскую рабочую группу

Страны будут противодействовать антиевропейской политике в ПАСЕ. Фото:Уніан

Украина Латвия, Литва, Эстония и Грузия создали в ПАСЕ постоянную группу Балтик +.

Группа будет отстаивать свои интересы и сессионном зале, в частности не признавать аннексию территорий части восточной Украины, Грузии и Молдовы, сообщила глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько, пишет "Прямой".

"Мы приглашаем в нашу группу всех, для кого европейские ценности и выполнения обязательств не пустые слова. Совместно будем защищать ценности Совета Европы для всех ее членов без исключения", - сказала Ясько.

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Делегации Литвы, Латвии, Эстонии и Грузии сегодня не будут принимать участия в открытии сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом в Facebook сообщил нардеп Алексей Гончаренко.