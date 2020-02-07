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пятница, 07 февраля 2020 17:16

ПАСЕ прогнулась под Россию - приняли новые правила, по которым нападение не преступление

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ПАСЕ прогнулась под Россию - приняли новые правила, по которым нападение не преступление
По новой санкционные процедурой военная интервенция не преступление. Фото: Униан

Большинство в Парламентской ассамблее Совета Европы проголосовала за новую санкционные процедуру.

Это решение фактически снимает с России санкции за агрессию против других государств, пишет Украинская правда.

"Украина оказалась единственным государством, которое проголосовала против. Россия и еще несколько государств воздержались. Зато все (или почти все) те, кого принято причислять к друзьям нашего государства - поддержали новый санкционный механизм", - говорится в статье.

Вместе с председательствующей Грузией.

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Причиной такого результата стала мощная российская информационная компания.

По новой процедуре санкции накладывать на государство за серьезнные нарушения. По мнению евродепутатов,военная агрессия, аннексия территорий и массовые убийства граждан государств-соседей не являются нарушениями.

"Нарушение пункта устава Совета Европы о том, что в основе организации является" мир, основанный на праве и международном сотрудничестве ", не может быть основанием для запуска новой процедуры - в ПАСЕ было такое предложение от Украины, но ее вычеркнули из решения" - говорится в статье.

6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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