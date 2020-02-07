Военные рассказали последние новости с передовой

6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Под обстрел попали позиции наших военных вблизи трех населенных пунктов. Горячее всего было рядом с Орехово - противник выпустил там 25 мин.
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В результате вражеских обстрелов один украинский военный покалечился.
С началом этих суток российские оккупационные войска огонь не открывали. Потерь нет.
Незаконные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия, до сих пор находятся на участках разведения сил в районах Станицы Луганской и Золотого. Их идентифицируют по повязкам с надписью "СЦКК" на руках.
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