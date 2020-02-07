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пятница, 07 февраля 2020 07:27

Военные рассказали последние новости с передовой

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Военные рассказали последние новости с передовой
Путинские боевики не прекращают обстрелы на Донбассе. Фото - Свободное радио

6 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Под обстрел попали позиции наших военных вблизи трех населенных пунктов. Горячее всего было рядом с Орехово - противник выпустил там 25 мин.

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В результате вражеских обстрелов один украинский военный покалечился.

С началом этих суток российские оккупационные войска огонь не открывали. Потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия, до сих пор находятся на участках разведения сил в районах Станицы Луганской и Золотого. Их идентифицируют по повязкам с надписью "СЦКК" на руках.

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Дата
07
февраля

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