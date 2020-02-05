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среда, 05 февраля 2020 07:57

В Зеленского объяснили, когда пустят воду в Крыму

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В Зеленского объяснили, когда пустят воду в Крыму
Подтвердится ли восстановления водоснабжения в Крым. ПРЯМИЙ

В оккупированный Россией Крым Украина не собирается восстанавливать по Северо-Крымскому каналу подачe воды, сообщил представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

Предположение о восстановлении водоснабжения распространяют в связи с выездным заседанием Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области 11-12 февраля. Комиссия посетит КПВВ "Каланчак" и перекрытую участок дамбы Северо-Крымского канала, поскольку она в непосредственной близости к КПВВ.

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"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет цель ознакомления с ситуацией у админграницах с временно оккупированной АР Крым ", - написал Антон Кориневич на Facebook.

Оккупанты в Крыму предупреждают о предстоящих отключениях электричества.

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  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
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