В Крыму оккупанты готовят отключения электричества

На полуострове пройдут отключения. Фото: УНИАН

Оккупанты в Крыму предупреждают о предстоящих отключениях электричества.

С 5 по 7 февраля отключения пройдут в ряде населенных пунктов и десятках улиц. Об этом предупредили в Крымэнерго и Севастопольэнерго, сообщает "Крым.Реалии".

5 февраля, без света останутся жители Севастополя, Симферополя, Судака, а также Черноморского, Нижнегорского, Красноперекопского, Симферопольского районов.

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В Евпатории запланировано отключение света с 5 по 7 февраля.

На админгранице с оккупированным Крымом, на КПВВ Ченгар до конца года откроют хаб. Об этом сообщил председатель Херсонской области Юрий Гусев.