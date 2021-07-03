Палят из минометов и гранатометов. Российские войска в Донбассе нарушают режим тишины

Также российские войска два раза обстреляли частные и инфраструктурные здания Авдеевки. Фото: штаб ООС

За сутки 2 июля российские наемники на Донбассе нарушали режим прекращения огня 19 раз.

У Золотого-4 наши позиции боевики обстреляли из минометов 82-мм калибра, сообщает штаб ООС.

Трижды враг открывал огонь из минометов 120-мм калибра у Гнутово.

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"Неподалеку от Авдеевки противник пять раз вел огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов 120-мм калибра и станковых противотанковых гранатометов. В направлении населенного пункта Пески российские оккупанты осуществляли обстрелы из минометов 82-мм калибра. У Старогнатовки враг трижды обстреливал украинских защитников из артиллерийских систем калибра 122 мм и вооружения БМП-1.

В районе Светлодарска вооруженные формирования РФ вели огонь из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Красногоровки российские наемники осуществляли обстрел из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Каменки враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия", - рассказали в штабе.

Также российские войска два раза обстреляли частные и инфраструктурние здания Авдеевки из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

На Луганщине зафиксировали беспилотник боевиков типа "Орлан-10".

На 7.00 3 июля обнаружили три нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск.

"У населенного пункта Невельске вооруженные формирования РФ трижды обстреляли украинские позиции из минометов 120-мм калибра. Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На враждебные обстрелы наши защитники открывали огонь", - говорят в штабе.

Российские оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинских защитников недалеко от поселка Широкино в Мариупольском районе Донецкой области. В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения.