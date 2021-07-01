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четверг, 01 июля 2021 16:26

Путинские наемники ранили украинского защитника

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Путинские наемники ранили украинского защитника
Состояние раненого-средней тяжести. Фото: facebook.com/otueast

Российские оккупанты обстреляли из автоматических станковых гранатометов украинских защитников недалеко от поселка Широкино в Мариупольском районе Донецкой области.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил проникающие осколочные ранения, сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток" в Facebook. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в больницу.

"Состояние раненого средней тяжести. На месте происшествия работают представители воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

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30 июня российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Целились из ручных противотанковых, станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов, вооружения БМП-1, минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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