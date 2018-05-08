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вторник, 08 мая 2018 18:29

"Пахнет большой войной" - террорист Бородай напророчил России невеселое будущее

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&quot;Пахнет большой войной&quot; - террорист Бородай напророчил России невеселое будущее
Террорист Александр Бородай считает, что Россию окружили сплошные враги и нужно готовиться к войне. Фото: "Информационное сопротивление"

Террорист Александр Бородай считает, что Росия очутилась в окружении врагов и быстро может начаться война.

Председатель "Союза добровольцев Донбасса", в который входят наемники, воюющие на востоке Украины, заявил это в Москве 6 мая по случаю дня святого Георгия, который считает своим профессиональным праздником.

"Россия стоит на пороге больших событий. И добровольцы должны сыграть в них немалую роль.

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Пахнет большой войной, в сложном положении наша страна. Угрозы практически со всех сторон. Если мы не сумеем выстоять, то кто тогда что-то сможет сделать? Я думаю, что наш главнокомандующий в ближайшее время сообщит, что нужно делать ", - заявил Бородай.

Между тем в Беларуси осудили боевика ЛНР Ярового по кличке "Пушкин". Получил 2 года колонии общего режима.

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