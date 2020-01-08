"Ожидания Украины не оправдались" – Пристайко

Пристайко заяви, что Украина не доверяет РФ. Фото: bild.de

Ожидания Украины относительно прекращения обстрелов "до сих пор не оправдались".

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Поего словам, Украина не доверяет РФ, поскольку та продолжает агрессию на Донбассе, несмотря на договоренности нормандского саммита.

"Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат", – сказал Пристайко.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в контексте "нормандского саммита" "нащупыванием позиций".