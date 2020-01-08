"Ожидания Украины не оправдались" – Пристайко

 
Ексклюзивы
1/5
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 1809
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Просмотров: 1125
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 927
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 35721
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6687
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1863
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27126
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2565
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2250
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Фото
Все фото
12
6
3
5
4
Трагическое Рождество - &quot;холоднояровцы&quot; провели молебен
Трагическое Рождество - "холоднояровцы" провели молебен
&quot;Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ...&quot; - умер известный майдановец и ветеран АТО
"Жизнь - Украине, сердце - любимой, душу - Богу, честь - себе ..." - умер известный майдановец и ветеран АТО
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Пластуны передали Вифлеемский огонь воинам на передовую
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
В Станице Луганской разобрали мост
В Станице Луганской разобрали мост
Видео
Все видео
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
В Сил специальных операций ВСУ появилась собственная авиаэскадрилья
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
Российский оккупант не прекращает огонь на Донбассе
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Санта Клаус в бронежилете: бойцы записали оригинальное поздравление с передовой
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1629
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2565
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3537
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 828
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1512
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1692
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
среда, 08 января 2020 09:15

"Ожидания Украины не оправдались" – Пристайко

1 Комментировать
&quot;Ожидания Украины не оправдались&quot; – Пристайко
Пристайко заяви, что Украина не доверяет РФ. Фото: bild.de

Ожидания Украины относительно прекращения обстрелов "до сих пор не оправдались".

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Поего словам, Украина не доверяет РФ, поскольку та продолжает агрессию на Донбассе, несмотря на договоренности нормандского саммита.

"Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат", – сказал Пристайко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина может начать искать альтернативы Минску

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал первую встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина в контексте "нормандского саммита" "нащупыванием позиций".

ЛИГА.net
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ожидания Украины не оправдались" – Пристайко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
января

Гуцулы создали свою республику

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 101210
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 35703
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
Не выдержала психика: прощаются с 25-летним ветераном АТО
 Просмотров: 16038
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Рассказали, когда доллар снова начнет расти
 Просмотров: 14877
&quot;Даже галстук забыл надеть&quot; Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
"Даже галстук забыл надеть" Интернет взорвался фотожабами на поездку Зеленского в Оман
10
 1 Просмотров: 11061
Донбасс
Оккупанты стреляли на Рождество: как прошли сутки в зоне ООС
Оккупанты стреляли на Рождество: как прошли сутки в зоне ООС Просмотров: 189
Украина может начать искать альтернативы Минску
Украина может начать искать альтернативы Минску Просмотров: 495
Трагическое Рождество - "холоднояровцы" провели молебен
Трагическое Рождество - "холоднояровцы" провели молебен
12
 Просмотров: 864
Опровергли заявление ОБСЕ о нарушении украинской армии
Опровергли заявление ОБСЕ о нарушении украинской армии Просмотров: 720
Пьяный боевик устроил массовый расстрел
Пьяный боевик устроил массовый расстрел Просмотров: 2493
Больше всего комментируют
10
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
3
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
2
Митрополит Епифаний: эта власть относится к церкви равнодушно
1
Иран привел ракетные войска в боевую готовность
Голосов: 5095
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua