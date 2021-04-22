Отведение российских войск: надо следить за делами Медведчука, чтобы не было уступок

Танки, грузовики и другая военная техника на полигоне Погорово вблизи Воронежа, Россия заявила об отводе. Фото: Maxar Technologies (Courtesy image)

Отвода российских войск еще не произошло, и нам не стоит расслабляться, потому что Российская Федерация будет под боком еще годы, считает офицер резерва Вооруженных сил Украины Роман Кулик.

"То, что на этот раз отводят войска, может быть просто заявлением для Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, чтобы показать, что отменяют эскалацию. Часть войск может остаться", - объяснил.

Одной причины такого решения России нет, добавляет.

"Это может быть и уровень боеспособности Вооруженных сил Украины, и обучения, которые проводила наша Служба безопасности, ряд боевых бригад, которые находятся не в зоне проведения Операции объединенных сил, и сбор территориальной обороны, который проводился в течение последних нескольких недель. Ключевое - поддержка наших западных партнеров. В первую очередь США. И даже стран ЕС, которые не привыкли поддерживать Украину очень публично, - Германии и Франции. Среди причин может быть и внутренняя политическая ситуация в России и просто другое решение Путина, потому что никто не знает, что на самом деле у него в голове".

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Стоит следить за результатами встреч советников "нормандского процесса" относительно кластерного плана по выполнению Минских договоренностей, советует Кулик.

"Судя по заявлениям, советники не договорились ни о чем. Но какие уступки могла получить РФ, точно не знаем. Один из дополнительных индикаторов - санкции и уголовные дела против Медведчука и его окружения. Если будут спущены на тормоза, то можем эти события связать".

Россия отводит войска от границ Украины. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить обучение в Южном и Западном военных округах.