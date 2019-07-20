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суббота, 20 июля 2019 13:24

Открыли уголовное дело из-за смерти мирного жителя на Донбассе

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  Полиция открыла уголовное производство из-за гибели 60-летнего мирного жителя. Фото: отдел коммуникации ГУНП
Полиция открыла уголовное производство из-за гибели 60-летнего мирного жителя. Фото: отдел коммуникации ГУНП

Полиция открыла уголовное производство по факту гибели 60-летнего мирного жителя в результате обстрела Красногоровки Донецкой области.

"По факту гибели мирного жителя в результате вражеского обстрела боевиками Красногоровки открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины -террористический акт", - сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Мужчины были госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями живота, спины и травматическим шоком III степени.

Врачи боролись за его жизнь, но травмы оказались не совместимы с жизнью.

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Главарь ДНР Денис Пушилин заявил, что не верит в объявленное перемирие на Донбассе и назвал его "относительным".

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